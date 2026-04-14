#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Оқиғалар

Астанадағы өртке байланысты құрылыс нормаларын жетілдіру мәселесі көтерілді

14.04.2026 12:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте Құрылыс кодексіне енгізілуі мүмкін өзгерістер туралы пікір білдірді. Бұл өзгерістер өрт сөндіру техникаларының тұрғын үйлер аумағына еркін кіріп-шығуын жеңілдетуге бағытталуы мүмкін.

Оның айтуынша, бұл мәселе бойынша алдымен кәсіби сарапшылардың қорытындысын күту қажет.

"Құрылыс кодексі қабылданған, онда қала құрылысы саласына қатысты бірқатар нормалар жетілдірілген. Жауапкершілік құрылыс салушыларға, жобалаушыларға және өзге де қатысушыларға жүктелген. Алайда нақты осы жағдайға қатысты өрттің шығу себебін анықтайтын сарапшылардың қорытындысына сүйену қажет", – деді Сапарбеков.

Вице-министрдің айтуынша, бұл мәселеде азаматтардың азаматтық жауапкершілігі де маңызды рөл атқарады, әсіресе көліктерді дұрыс қою мәдениеті.

"Көліктер өте алмағаны туралы пікір бар, мұндай жағдайлар кездесуі мүмкін. Дегенмен автокөліктерді арнайы белгіленген орындарға дұрыс қою мәселесін де ескеру қажет. Бұл жерде азаматтардың жауапкершілігі мен мәдениеті маңызды. Мұндай жағдайлар болуы мүмкін, бірақ бұл көбіне тәрбиелік сипаттағы мәселе", – деді ол.

Айта кетейік, бұған дейін Астанадағы тұрғын үй кешендерінің бірінде болған өрт салдарынан үш баланың қаза тапқаны хабарланған болатын.

Оқи отырыңыз
Энергетика министрлігінде бензин бағасының біртіндеп өсуі болжанды
12:54, Бүгін
Энергетика министрлігінде бензин бағасының біртіндеп өсуі болжанды
Қазақстанда импорттық тауарларды отандық өнім ретінде сату фактілері анықталды
14:07, 02 сәуір 2026
Қазақстанда импорттық тауарларды отандық өнім ретінде сату фактілері анықталды
Қазақстан мектептерінде пәндерді біріктіру мәселесі тоқтатылды – Білім министрлігі
12:07, 27 қаңтар 2026
Қазақстан мектептерінде пәндерді біріктіру мәселесі тоқтатылды – Білім министрлігі
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
13:55, Бүгін
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
13:37, Бүгін
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
13:19, Бүгін
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Бүгін
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
