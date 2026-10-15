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Қоғам

"Қар жауып, көктайғақ болады". Еліміз бойынша 16 қазанға арналған ауа райы болжамы

Қар, жаңбыр, ауа райы болжамы, Қазақстан, 16 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 18:57 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 16 қазанда, жұмада Қазақстан аумағының басым бөлігі кең ауқымды антициклонның ықпалында болып, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Метеорологтар еліміздің батысы мен солтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайтынын болжайды.

Шығыста жауын-шашын болып, негізінен қар жауады, көктайғақ болуы да мүмкін.

Бұдан бөлек бүкіл республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, ал батыс пен оңтүстікте шаңды дауыл тұрады деп күтіледі.

"Түнде және таңертең солтүстікте, шығыста және орталық өңірлерде, сондай-ақ еліміздің оңтүстігінің таулы аудандарында тұман болатыны болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Болжамда Алматы облысында, сондай-ақ Жетісу облысының солтүстігі мен орталық бөлігінде түнде сынап бағаны 1-6 градус суықты көрсетіп, үсік жүретіні айтылады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша 16, 17 және 18 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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