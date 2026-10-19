Батыс Қазақстан облысында мұғалім 4 млн теңгеден астам қарызын бөліп төлеуге мүмкіндік алды
Фото: unsplash
Батыс Қазақстан облысында сот жергілікті тұрғынға несие қарызынан құтылудың және банкрот мәртебесін алмаудың жолын ұсынды. Ауыл мұғалімі төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспарын бір жолға қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мой город" басылымының 2026 жылғы 18 қазандағы мәліметінше, әйелдің банктерге берешегі 4 млн теңгеден асып кеткен.
Қаржылық қиындықтарға несие жүктемесінің ауырлығы, үйді жөндеуге кеткен шығындар және кәмелетке толмаған балаларын асырау қажеттілігі себеп болған.
Алайда тұрақты табыс көзі болғандықтан, сот мұғалімді банкрот деп жариялауды қажет деп таппаған.
"Қарыз алушының тұрақты жұмысы және ай сайынғы табысы бар. Сот оның тұрақты кірісі болғандықтан, банкрот деп танудың міндетті емес екенін, қарызды біртіндеп өтеуге болатынын ескерді. Енді арнайы қаржы басқарушысы мұғалім үшін төлемдердің нақты кестесін әзірлеуі керек. Оны сот бекітеді. Мұндай тәсіл қарызды банкрот мәртебесін алмай-ақ кезең-кезеңімен өтеуге мүмкіндік береді", – деп түсіндірді сотта.
Бөрлі аудандық сотының шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін Қазақстанда мүгедектігі бар және онкологиялық ауруға шалдыққан әйелдің банктер алдындағы 4,5 млн теңге қарызын есептен шығару туралы өтініші серіктестіктегі үлесіне байланысты соттарда қанағаттандырылмаған болатын. Іс Кассациялық сотқа дейін жетіп, нәтижесінде әйелдің пайдасына шешілді.
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