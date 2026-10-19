Қазақстанда 2027 жылдан бастап жұмысынан айырылғандарға берілетін әлеуметтік төлем өзгереді
Ведомствоның мәліметінше, азаматтарға бос жұмыс орындарын іріктеу, кәсіптік оқыту және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бағдарламаларына қатысу қызметтері қолжетімді. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға тиісті құқығы болған жағдайда жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем қарастырылған.
"Көмек алудың алғашқы қадамы – жұмыс іздеуші ретінде тіркелу. Ол үшін тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына, eGov.kz электрондық үкімет порталы немесе Enbek.kz Электрондық еңбек биржасы арқылы жүгінуге болады. Тіркелу кезінде білімі, кәсіби дағдылары, жұмыс тәжірибесі және жұмысқа орналасуға қатысты қалауы туралы мәліметтер көрсетіледі", – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Мансап орталығының мамандары азаматтарға лайықты бос жұмыс орындарын таңдауға көмектесіп, қолжетімді қолдау шаралары жөнінде кеңес береді. Егер жұмыс табылмаса, белгіленген талаптар сақталған жағдайда азамат жұмыссыз ретінде тіркеліп, оның жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу мүмкіндіктері қарастырылады.
"Азаматтың кәсіби даярлығы мен тұрмыс жағдайына қарай оған жаңа мамандық бойынша оқу, біліктілігін арттыру, жастар практикасына және субсидияланатын жұмыспен қамтудың өзге де түрлеріне қатысу ұсынылуы мүмкін. Сондай-ақ кәсіпкерлік бастаманы қолдау және жұмысқа орналасу үшін ерікті түрде қоныс аударуға жәрдемдесу шаралары көзделген. Оларға қатысу тиісті бағдарламаның шарттары ескеріле отырып жүзеге асырылады", – делінген министрлік хабарламасында.
Еңбек министрлігі Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан (МӘСҚ) жұмысынан айырылуына байланысты берілетін әлеуметтік төлем жеке қолдау шарасы екенін атап өтті. Ол тиісті құқығы бар азаматтарға тағайындалады және жұмыс іздеу кезеңінде жоғалтқан табысының бір бөлігін өтеуге арналған.
"2027 жылғы 1 қаңтардан бастап бұл төлемді алудың ең ұзақ мерзімі алты айдан үш айға дейін қысқарады. Төлем алу ұзақтығы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты болады. Сондай-ақ төлемнің ең жоғары мөлшері белгіленеді: ол ең төменгі жалақының жеті еселенген мөлшерінің 45%-ынан аспайды. Әр азаматқа тиесілі төлем мөлшері әлеуметтік аударымдар төленген табысы мен жүйеге қатысу өтілі ескеріле отырып есептеледі", – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Ведомствоның түсіндіруінше, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу азаматтардың қайта еңбекке араласып, өз бетінше табыс табуына бағытталған.
Тиісті қолдау шарасы адамның жағдайы мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріне қарай таңдалады. Тұрғылықты жері бойынша мансап орталығынан кеңес алуға, ал бос жұмыс орындары мен жұмыспен қамту саласындағы қызметтер туралы Enbek.kz порталынан білуге болады.
Бұған дейін Еңбек министрлігі бала саны бірдей қазақстандық отбасылардың мемлекеттік қолдауға мұқтаждық деңгейі неліктен әртүрлі болуы мүмкін екенін түсіндірген еді.