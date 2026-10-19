Давид Дегтярев рекорд орнатып, Пара Азия ойындарында Қазақстанға екінші алтынды әкелді
Еліміздің ең тәжірибелі әрі атақты пара спортшыларының бірі ірі жарыстардан үнемі жүлдемен оралып жүр.
Бұл жолы да ол шеберлігін дәлелдеп, Пара Азия ойындарының алғашқы жарыс күнінде Қазақстан қоржынына екінші алтын медальді салды.
54 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Давид 190 келіні көтеріп, Азия пара ойындарының жаңа рекордын орнатты.
Осылайша, қазақстандық пара спортшылардың қоржынында қазір төрт медаль бар. Оның екеуі – алтын.
Бүгін пара оқ атудан жеңімпаз атанған Еркін Ғаббасовтың құрметіне еліміздің әнұраны шырқалды. Ал пара пауэрлифтингтен 41 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Тұрсынай Қабыл 104 келіні көтеріп, күміс жүлдеге ие болды.
Бірнеше минут бұрын дзюдошы Әлфия Тілекқабыл (52 келіге дейін) Пара Азия ойындарының қола жүлдегері атанды.