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Қоғам

Қазақстанда халықаралық онлайн-платформа бұғатталды

Қазақстанда халықаралық онлайн-платформа бұғатталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 20:13 Сурет: pixabay
Қазақстанда танымал брендтердің киімдерін қоса алғанда, киім сататын халықаралық онлайн-платформаға қолжетімділік шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 19 қазанда ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) хабарлады.

"Заңнамада шетелдік интернет-платформалар салық заңнамасының талаптарын орындамаған жағдайда олардың интернет-ресурстарына қолжетімділікті шектеу мүмкіндігі қарастырылған. Осыған байланысты комитет Ұлыбританияда тіркелген Farfetch платформасының операторына камералдық бақылау хабарламасын жолдады. Хабарлама орындалмағандықтан, Қазақстан аумағында Farfetch интернет-ресурсына қолжетімділік шектелді", – делінген хабарламада.

Комитет мұндай шаралар заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті талаптарға жататын және Қазақстан бюджеті алдындағы салық міндеттемелерін орындамайтын барлық шетелдік интернет-платформаларға қолданылатынын атап өтті.

Farfetch – танымал брендтердің тауарларын қоса алғанда, киім, аяқ киім және аксессуарлар сатылатын халықаралық онлайн-платформа.

Сонымен қатар комитет салықтық әкімшілендіру нәтижесінде Pinduoduo компаниясы бюджетке 6,8 млрд теңге (15,1 млн доллар) аударғанын хабарлады. Ал Claude жасанды интеллект көмекшісін әзірлеуші Anthropic, PBC компаниясы өткен салық кезеңдері үшін 1,2 млрд теңге (шамамен 2,6 млн доллар) салық төлеген. Компания камералдық бақылау нәтижесінде жолданған хабарламаларды орындаған.

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