#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+5°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+5°
$
452.59
507.67
5.48
Қоғам

Спорттық атудан әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды

Спорттық атудан әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 23:02 Сурет: olympic.kz
Қатардың Доха қаласында өтетін нысана көздеу мен стенд атудан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандық спортшылардың алдын ала тізімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүбірлі додада ел намысын 30 спортшы қорғайды.

Стенд ату: Әлішер Айсалбаев, Айжан Досмағамбетова, Элеонора Ибрагимова, Ольга Хайлова, Александр Мухамедиев, Әсем Орынбай, Зоя Пискун, Даниил Почивалов, Марк Почивалов, Максим Почивалов, Наргиза Сарманова, Александр Ещенко.

Нысана көздеу: Сәуле Әлімбек, Елизавета Безрукова, Никита Чирюкин, Кирилл Федькин, Артемий Кабаков, Александра Ле, Арина Малиновская, Константин Малиновский, Олег Носков, Валерия Попелова, Валерий Рахымжан, Ислам Сәтпаев, Никита Шахторин, София Шульженко, Нина Старова, Кирилл Цуканов, Руслан Юнусметов, Ирина Юнусметова.

Айта кетейік, тізімге өзгерістер енгізілуі мүмкін. Әлем чемпионаты 1-14 қараша күндері өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Нысана көздеу мен стенд атудан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі
19:16, 04 маусым 2026
Нысана көздеу мен стенд атудан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі
Көркем гимнастика, әлем чемпионаты, Германия, Қазақстан құрамасы
17:59, 20 шілде 2026
Көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын отандық спортшылардың аты-жөні жарияланды
Шымкентте спорттық атудан Гран-при кезеңі өтеді
22:51, 08 қазан 2026
Шымкентте спорттық атудан Гран-при кезеңі өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 қазан 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 қазан 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 қазан 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Максим Самородов против Нуралы Алип в матче Зенит - Ахмат
01:19, 20 қазан 2026
"Не хочу вдаваться в подробности": Максим Самородов высказался о проигрыше "Зениту"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: