Нысана көздеу мен стенд атудан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі
Сурет: olympic.kz
Германияның Зуль қаласында нысана көздеу мен стенд атудан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының атынан 26 спортшы бақ сынайды. Халықаралық федерация жариялаған тізімге төмендегі мергендер енді.
Нысана көздеу:
Томирис Аманова, Анастасия Григорьева, Ринат Казаченко, Дмитрий Ким, Алиса Краденова, Олег Носков, Алина Сатпаева, Малика Сейл, Даниил Смирнов, Кирилл Цуканов, Тамерлан Ердембек, Рамазан Ынтықбай, Асылым Жақия.
Стенд ату:
Асылхан Айсалбаев, Мадихан Байжанұлы, Лидия Башарова, Мария Горун, Виктор Горун, Элеонора Ибрагимова, Денис Кривенко, Милана Папчихина, Максим Почивалов, Артём Ревков, Эвелина Шек, Ангелина Сорокина, Данил Стрельцов.
Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 16-26 маусым күндері өтеді.
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