#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Спорт

Нысана көздеу: Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатында рекорд тіркеді

Нысана көздеу: Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатында рекорд тіркеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 20:40 Сурет: Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
Бүгін, 26 тамызда Шымкент қаласында өтіп жатқан нысана көздеу мен стенд атудан XVI Азия чемпионатында кезекті рекорд жаңарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер арасында 10 метрден аралас ырғақта жылжымалы нысана көздеуден Қазақстан-1 жасөспірімдер командасы топ жарды. Рамазан Хусаинов, Шахзод Ирназаров пен Валат Мусаев үштігі 1065 ұпай жинады. Бұл - жасөспірімдер арасындағы жаңа Азия рекорды. 

Мұнда күміс Қазақстан-2 командасына, қола Өзбекстанға бұйырды. Айта кетейік, кеше Хусаинов, Ирназаров, Мусаевтан жасақталған команда жылдам ырғақтағы сайыста алтыннан алқа таққан.

"Бұл - мен үшін ғана емес, командадағы бәріміз үшін алғашқы Азия чемпионаты. Жарыс басталған күні қобалжыдық. Бапкерлер бізге үнемі кеңес беріп, қолдады. Бағана рекорд тіркегенімізді солардан естідік. Әлі де қуанып тұрмыз. Бұл біздің осы спорттағы әзірге ең ірі көрсеткішіміз", - деді Рамазан Хусаинов марапаттаудан кейінгі сұхбатында. 

Ересектер арасында осы сайыста Қазақстан-1 құрамасы жеңімпаз атанды. Команда сапында Асадбек Назиркульев, Андрей Худяков пен Даниил Яковенко бақ сынады.

Айта кетейік, Шымкент қаласында өтіп жатқан сары құрлық бәсекесінде бүгінге дейін ересектер, жасөспірімдер санатында 10-нан астам әлем және Азия рекорды жаңарды. Жарыс 30 тамызда аяқталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
АҚШ ашық чемпионаты: Бублик US Open чемпионын жеңді
Спорт
23:59, 26 тамыз 2025
АҚШ ашық чемпионаты: Бублик US Open чемпионын жеңді
"Қайрат" – "Селтик" матчының бірінші таймында қандай қызық болды
Спорт
22:47, 26 тамыз 2025
"Қайрат" – "Селтик" матчының бірінші таймында қандай қызық болды
Алматының Орталық стадионында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының гимні шырқалды
Спорт
22:08, 26 тамыз 2025
Алматының Орталық стадионында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының гимні шырқалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: