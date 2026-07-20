Көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын отандық спортшылардың аты-жөні жарияланды
Сурет: olympic.kz
Халықаралық гимнастика федерациясы Германияның Франкфурт-на-Майн қаласында өтетін көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жекелей сында Қазақстан құрамасының сапында Ақмарал Ерекешева мен Айбота Ертайқызы өнер көрсетеді.
Топтық жаттығуларда Айзере Кеңес, Жасмин Жүнісбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нұрмағамбетова және Аида Хәкімжанова ел намысын қорғайды.
Әлем чемпионаты 12–16 тамыз аралығында өтеді.
Бұған дейін Диана Ержанова триатлоннан Еуропа кубогы кезеңінің жеңімпазы атанған болатын.
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