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Қоғам

Алматы мен облысында теле және радио хабарлары екі күнге тоқтатылады

Алматы мен облысында теле және радио хабарлары екі күнге тоқтатылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 18:03 Сурет: Zakon.kz
"Қазтелерадио" АҚ Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына, сондай-ақ Алматы облысының іргелес аудандарының халқына "Көк-Төбе" радиотелевизиялық станциясында (РТС) жоспарлы-профилактикалық және жоспардан тыс монтаж жұмыстары жүргізілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 20 қазанда жарияланған ақпаратқа сәйкес, теле және радио хабарларын тарату уақытша мына кесте бойынша тоқтатылады:

  • 2026 жылғы 21 қазан: сағат 07:00-ден 17:00-ге дейін (тоқсан сайынғы жоспарлы-профилактикалық жұмыстармен қатар жүргізіледі);
  • 2026 жылғы 22 қазан: сағат 07:00-ден 17:00-ге дейін (монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары жалғасады).
"Телерадио хабарларын тарату инфрақұрылымын жаңғырту бағдарламасы аясында "Көк-Төбе" телемұнарасында 275–282 метр биіктікте FM диапазонына арналған заманауи антенна жүйесін орнату жұмыстары жүргізіледі. Бұл техникалық шаралар радио хабарларының сапасын, тұрақтылығы мен сенімділігін арттыруға бағытталған", – деп атап өтті "Қазтелерадио" өкілдері.

Компания уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, көрермендер мен тыңдармандарға түсіністік танытқаны үшін алғыс білдірді.

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Айдос Қали
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