Қазақстан бойынша теледидар мен радио қашан үзіліс алатындығы белгілі болды
Сурет: freepik
"Қазтелерадио" АҚ ұлттық спутниктік, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадио хабар тарату жабдықтарында, сондай-ақ деректерді беру желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 26 қаңтарда таратылған ескертуге сүйенсек:
"Жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес 2026 жылғы 28 қаңтарда Астана уақыты бойынша сағат 03:00-ден 17:00-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. Жұмыстарды жүргізу кезінде "OTAU TV" спутниктік теледидары, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадиохабар тарату, сондай-ақ деректерді беру және телефония қызметтерін көрсетуде уақытша үзілістер болуы мүмкін",- деп мәлімдеді ведомство.
"Қазтелерадио" АҚ туындаған уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім өтініп, түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдірді.
Бұған дейін 2026 жылғы қаңтар ҰБТ-сына қанша талапкер қатысып, қандай ережелер бұзылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript