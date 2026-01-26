#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан бойынша теледидар мен радио қашан үзіліс алатындығы белгілі болды

26.01.2026 16:33
"Қазтелерадио" АҚ ұлттық спутниктік, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадио хабар тарату жабдықтарында, сондай-ақ деректерді беру желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 қаңтарда таратылған ескертуге сүйенсек:

"Жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес 2026 жылғы 28 қаңтарда Астана уақыты бойынша сағат 03:00-ден 17:00-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. Жұмыстарды жүргізу кезінде "OTAU TV" спутниктік теледидары, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадиохабар тарату, сондай-ақ деректерді беру және телефония қызметтерін көрсетуде уақытша үзілістер болуы мүмкін",- деп мәлімдеді ведомство.

"Қазтелерадио" АҚ туындаған уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім өтініп, түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдірді.

Бұған дейін 2026 жылғы қаңтар ҰБТ-сына қанша талапкер қатысып, қандай ережелер бұзылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
