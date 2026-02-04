#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандықтардың бір бөлігі уақытша теледидар мен радиосыз қалуы мүмкін

04.02.2026 11:16 Фото: pexels
Қазақстанның ұлттық "Қазтелерадио" АҚ телерадиооператоры 2026 жылғы 4 ақпанда ел тұрғындарына профилактикалық жұмыстар туралы ескертті.

5 ақпанда республика бойынша теледидар және байланыс қызметтерінде уақытша үзілістер болуы мүмкін.

Ресми хабарламада айтылғандай, ұлттық спутниктік, эфирлік сандық және телерадиохабар тарату жабдықтарында, сондай-ақ деректерді тарату желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізіледі.

"Жұмыстар 5 ақпанда сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін бекітілген кестеге сәйкес өтеді", – делінген баспасөз хабарламасында.

Жұмыстар жүргізілген кезде "OTAU TV" спутниктік теледидары, эфирлік сандық және аналогтық телерадиохабар тарату, сондай-ақ деректерді беру мен телефония қызметтерінде уақытша үзілістер болуы мүмкін.

Бастапқыда бұл профилактикалық жұмыстар 26 қаңтарда жүргізілуі жоспарланған болатын, бірақ екі күннен кейін теледидар мен радио ажырату жоспары тоқтатылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
