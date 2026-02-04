Қазақстандықтардың бір бөлігі уақытша теледидар мен радиосыз қалуы мүмкін
Қазақстанның ұлттық "Қазтелерадио" АҚ телерадиооператоры 2026 жылғы 4 ақпанда ел тұрғындарына профилактикалық жұмыстар туралы ескертті.
5 ақпанда республика бойынша теледидар және байланыс қызметтерінде уақытша үзілістер болуы мүмкін.
Ресми хабарламада айтылғандай, ұлттық спутниктік, эфирлік сандық және телерадиохабар тарату жабдықтарында, сондай-ақ деректерді тарату желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізіледі.
"Жұмыстар 5 ақпанда сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін бекітілген кестеге сәйкес өтеді", – делінген баспасөз хабарламасында.
Жұмыстар жүргізілген кезде "OTAU TV" спутниктік теледидары, эфирлік сандық және аналогтық телерадиохабар тарату, сондай-ақ деректерді беру мен телефония қызметтерінде уақытша үзілістер болуы мүмкін.
Бастапқыда бұл профилактикалық жұмыстар 26 қаңтарда жүргізілуі жоспарланған болатын, бірақ екі күннен кейін теледидар мен радио ажырату жоспары тоқтатылды.
