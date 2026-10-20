Балалардың жанжалы анасының сотталуына себеп болды
Фото: pixabay
Алматы облысында балалар арасындағы жанжалдан кейін кәмелетке толмаған қызды ұрған әйел кінәлі деп танылды. Сот оған 100 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасын тағайындап, үш ай бойы қызды іздеуге, аңдуға және онымен байланысуға тыйым салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еңбекшіқазақ аудандық сотының анықтауынша, бастапқыда кәмелетке толмаған қыз бен сотталушының ұлы сөзге келіп қалған. Кейін жанжалға баланың анасы араласып, қызға күш қолданған.
Сот-медициналық сараптама жәбірленушінің арқасынан сырылған іздерді анықтады.
Әйел кінәсін толық мойындамағаны атап өтілді. Алайда сот дәлелдерді зерделей келе, оның әрекетін кәмелетке толмағаны анық адамды ұрып-соғу деп саралады.
Үкім заңды күшіне енгеннен кейін жазаның орындалуын аудандық пробация қызметі бақылайды.
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