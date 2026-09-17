#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
444.88
513.26
5.28
Оқиғалар

Қазақстандық жүкті әйелін үш ай бойы ұрып-соғып, қылғындырып, азаптаған

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 11:54 Фото: unsplash
Жүкті әйелін үш ай бойы азаптағаны үшін сотталған қазақстандық жазасын жеңілдету мақсатында жоғары сот сатысына жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кассациялық соттың мәліметінше, Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны 2024 жылғы тамыз бен қазан аралығында жүкті әйеліне жүйелі түрде зорлық-зомбылық көрсеткен.

"Ол жәбірленушіге бірнеше рет физикалық және психологиялық зорлық көрсеткен: басынан, бетінен, иығынан және ішінен ұрып, қылғындырған, мойнына шаңсорғыштың сымын байлаған. Сондай-ақ оны үй-жайда күштеп ұстап, қорқытып, медициналық көмекке жүгінуіне кедергі келтірген", – делінген хабарламада.

Осы әрекеттері үшін бірінші сатыдағы сот ер адамды төрт жылға бас бостандығынан айырды. Апелляциялық саты бұл шешімді өзгеріссіз қалдырды.

Іс Кассациялық сотта да қаралып, сотталған адамның кінәсі толық дәлелденді деп танылды.


"Жәбірленушінің айтқандары оқиғаны көрген куәгерлердің жауаптарымен, бейнежазбамен, сондай-ақ дене жарақаттары мен жүктілік фактісін тіркеген медициналық құжаттар және сот сараптамаларының қорытындыларымен сәйкес келеді. Жазаны жеңілдетуге құқықтық негіз жоқ. Тағайындалған жаза әділ әрі қылмыстың ауырлық дәрежесіне сай келеді. Осыған байланысты сот алқасының қаулысы мен үкім өзгеріссіз қалдырылды", – делінген сот хабарламасында.

Бұған дейін тағы бір қазақстандық танысына пышақ жарақатын салғаны үшін бес жылға бас бостандығынан айыру туралы үкімге байланысты жоғары сот сатысына жүгінген еді. Ол бұл әрекетке өзін-өзі қорғау мақсатында барғанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Балабақша, Павлодар, ұрып-соғу, азаптау, тәрбиеші, сот үкімі
09:18, 09 мамыр 2026
Балабақшада 16 бүлдіршінді ұрып-соғып, азаптаған тәрбиеші сотталды
Жүкті әйелін өлтірген қазақстандыққа үкім шықты
17:40, 07 тамыз 2025
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Шымкентте ер адам үш айлық қызы мен жүкті әйелін аяусыз ұрып-соққан
20:45, 05 тамыз 2024
Шымкентте ер адам үш айлық қызы мен жүкті әйелін аяусыз ұрып-соққан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Эмма Радукану рассказала, как победа на US Open изменила её отношение к давлению
14:08, Бүгін
Эмма Радукану рассказала, как победа на US Open изменила её отношение к давлению
Молодёжная команда &quot;Барыса&quot;
13:51, Бүгін
Молодёжной команде "Барыса" засчитано техническое поражение в чемпионате Казахстана
Казахстанская пятиборка на Азиатских играх
13:48, Бүгін
Казахстанские пятиборки пробились в финал Азиатских игр в Японии
Тайм-аут женской сборной Казахстана по баскетболу во время игры с Филиппинами на Азиаде
13:43, Бүгін
Женскую сборную Казахстана по баскетболу разгромили Филиппины на Азиатских играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: