Оқиғалар

Балабақшада 16 бүлдіршінді ұрып-соғып, азаптаған тәрбиеші сотталды

Балабақша, Павлодар, ұрып-соғу, азаптау, тәрбиеші, сот үкімі
Павлодарда сот балабақша тәрбиешісіне қатысты үкім шығарды, ол 2–2,5 жастағы 16 баланы азаптағаны үшін кінәлі деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айыптау тарапы сотталушының балаларға жүйелі түрде зорлық-зомбылық көрсеткенін анықтады, атап айтқанда:

  • оларды ұрып-соғып,
  • шаштарынан тартып,
  • лақтырып, дене және психикалық зардап келтірген.

Бұл туралы Павлодар облыстық прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады:

"Тәрбиешінің кінәсі мемлекеттік айыптауды қолдаған прокурордың белсенді ұстанымының арқасында дәлелденді, ол даусыз дәлелдер ұсынып, ауырлататын мән-жайлармен неғұрлым ауыр айып тақты".

2026 жылғы 17 сәуірде сот оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, жазаны өтеуді кейінге қалдырумен, сондай-ақ 3 жыл мерзімге педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан айырды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Шымкентте балаларын шанышқымен, үтікпен күйдіріп азаптаған анаға қатысты сот отырысы жүріп жатқанын хабарлағанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
