Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауын қашан жариялайтынын айтты
Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын 28 қазанда түске дейін жариялайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Х әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.
"28 қазанда түске дейін жылдағы дәстүрге сай Қазақстан халқына Жолдауымды жариялаймын. Қазір осы маңызды құжаттың мәтінімен жұмыс істеп жатырмын", – деп жазды Мемлекет басшысы.
28 қазанда түске дейін жылдағы дәстүрге сай Қазақстан халқына Жолдауымды жариялаймын. Қазір осы маңызды құжаттың мәтінімен жұмыс істеп жатырмын. Планирую выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Работаю над текстом данного важного документа.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 20, 2026
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокурорға электоралдық кезеңге қатысты тапсырма бергенін хабарлаған едік.
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