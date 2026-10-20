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Қоғам

Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауын қашан жариялайтынын айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 20:16 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын 28 қазанда түске дейін жариялайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Х әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.

"28 қазанда түске дейін жылдағы дәстүрге сай Қазақстан халқына Жолдауымды жариялаймын. Қазір осы маңызды құжаттың мәтінімен жұмыс істеп жатырмын", – деп жазды Мемлекет басшысы.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокурорға электоралдық кезеңге қатысты тапсырма бергенін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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