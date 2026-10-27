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Саясат

Тоқаев ертең Қазақстан халқына Жолдау жасайды

Ақорда, Тоқаев, Жолдау, Қазақстан халқы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 18:00 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 27 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Іс-шараға Құрылтай депутаттары, Үкіметтің және Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың басшылары, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысады. Мемлекет басшысының Жолдауы сағат 11:00-ден бастап республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көрсетіледі".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен 28-30 қазанда Түркия Республикасына ресми сапармен бараатыны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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