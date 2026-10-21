#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Қоғам

Қонаев-Бақанас тасжолында орташа жылдамдықты бақылау жүйесі іске қосылады

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 13:04 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 21 қазаннан бастап Қонаев-Бақанас автожолының бір бөлігінде орташа жылдамдықты бақылау жүйесі жұмыс істей бастайды. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті басқармасы бастығының орынбасары Ақтоты Боранованың айтуынша, сәрсенбі, 21 қазан күні сағат 00:00-ден бастап Қонаев-Бақанас автожолының бір бөлігінде орташа жылдамдықты бақылау жүйесі іске қосылады.

"Бақылауға алынған учаскенің ұзындығы – 38 шақырым 965 метр. Бұл жол бөлігінің маңызды ерекшелігі – жылдамдық режимінің өзгеріп отыруы. Яғни жолдың әр бөлігінде рұқсат етілген жылдамдық әртүрлі. Сондықтан жол белгілеріне мұқият қарап, жолдың әр бөлігінде белгіленген жылдамдық шектеулерін сақтаңыздар", – деп ескертті ол жүргізушілерге.

Спикер жүйенің қалай жұмыс істейтінін де түсіндірді.

"Камералар көліктің учаскенің басы мен соңындағы бақылау аркаларынан өткен уақытын тіркейді. Жүйе қашықтық пен жолға кеткен уақытты есептеп, орташа жылдамдықты анықтайды. Сондықтан камераның алдына келгенде ғана жылдамдықты төмендету көмектеспейді: егер учаске бойында белгіленген жылдамдықтан ассаңыз, құқық бұзушылық тіркеледі", – деп түсіндірді Ақтоты Боранова.

Ол ІІМ-нің мақсаты жүргізушілерді жазалау емес екенін атап өтті.

"Біздің мақсатымыз – жүргізушілердің жылдамдықты тек камераның алдында ғана емес, бүкіл жол бойында қауіпсіз деңгейде ұстауы. Жылдамдықты арттыру тасжолдардағы ауыр жол-көлік оқиғаларының негізгі себептерінің бірі болып қала береді", – деді Ақтоты Боранова.

2026 жылғы 13 қазаннан бастап Қазақстандағы республикалық маңызы бар төрт автожол учаскесінде орташа жылдамдықты бақылау жүйесі іске қосылған болатын. Олар: "Орал-Ресей Федерациясының шекарасы (Самара)", "Ақтөбе-Ресей Федерациясының шекарасы (Орынбор)", "Қостанай-Денисовка" және "Қандыағаш-Мақат" автожолдары.

Осыған байланысты 14 қазанда ІІМ Қазақстан жүргізушілеріне ескерту жасаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен
13:53, Бүгін
Өзбекстанмен тауар айналымын 10 млрд долларға жеткізу жоспарланып отыр
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
15:24, 13 қазан 2026
Қазақстанның тағы төрт тасжолында орташа жылдамдық тіркеле бастайды
Еліміздің екі қаласында 22 тамыздан бастап жылдамдықты автоматты бақылау жүйесі іске қосылады
11:17, 21 тамыз 2025
Еліміздің екі қаласында 22 тамыздан бастап жылдамдықты автоматты бақылау жүйесі іске қосылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Бүгін
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Бүгін
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках &quot;Панатинаикоса&quot;
13:53, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках "Панатинаикоса"
Сборная Казахстана по парадзюдо на награждении
13:50, Бүгін
Сборная Казахстана установила историческое достижение по медалям на Азиатских Пара играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: