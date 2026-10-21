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Қоғам

Алматыда аты аңызға айналған "Дос-Мұқасан" тобына арналған арт-инсталляция ашылады

Алматыда 22 қазанда аты аңызға айналған қазақстандық &quot;Дос-Мұқасан&quot; тобына арналған арт-инсталляция салтанатты түрде ашылады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 15:11 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда 22 қазанда аты аңызға айналған қазақстандық "Дос-Мұқасан" тобына арналған арт-инсталляция салтанатты түрде ашылады.

Жаңа арт-нысан Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінің арасындағы жаңартылған Масанчи көшесінде орнатылды. Бұл туралы қалалық Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының өкілдері хабарлады.

Инсталляция әйгілі музыкалық ұжым мүшелерінің жиынтық көркем бейнесін сипаттайды. Композиция металдан авторлық ерекше техникамен жасалған. Құрылымның биіктігі – 1,8 метр, ені – 3,5 метр.

Арт-нысанның басты ерекшелігі – интерактивті аудиожүйе. Арнайы батырманы басу арқылы кез келген адам "Дос-Мұқасан" тобының танымал әндерін тыңдай алады. Осылайша, инсталляция қала кеңістігін көркемдейтін нысан ғана емес, ашық аспан астындағы өзіндік музыкалық алаңға айналады.

Инсталляция орнатылатын орын музыкалық ұжымның Алматымен тығыз байланысты тарихы ескеріле отырып таңдалған. 1967 жылы Қазақ политехникалық институтының студенттері Досым Сүлеев, Мұрат Құсайынов, Қамит Санбаев және Александр Литвинов вокалды-аспаптық ансамбль құрды. Кейін бұл ұжым Қазақстандағы ең танымал музыкалық топтардың біріне айналды.

Инсталляцияны орнату Масанчи көшесін көркейту тұжырымдамасы аясында қарастырылған. Мұнда қала мәдениеті мен шығармашылығына басымдық берілген гастрономиялық кеңістік қалыптасып жатыр. Жаңа арт-нысан жаңартылған көшенің көрікті орындарының біріне айналып, отандық музыка тарихы мен оның Алматымен байланысын еске салады.

Арт-инсталляцияның ашылу рәсімі 22 қазанда сағат 14:00-де өтеді. Іс-шара барысында құрметті қонақтар сөз сөйлеп, арт-нысан ресми түрде ашылады, музыкалық бағдарлама да жоспарланған. "Дос-Мұқасан" тобының танымал әндерін Satbayev University студенттік филармониясының Meir BAND ансамблі орындайды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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