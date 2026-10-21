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Қоғам

Алаяқтардың қолына түспеуі үшін қазақстандықтардың шоттарындағы 6 млрд теңгеге жуық қаражат бұғатталды

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 16:15 Фото: pexels
ҚР ІІМ Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма бастығы Бейбіт Біржанов 2026 жылғы 21 қазанда ОКҚ-да өткен брифингте алаяқтар қазақстандықтардан жымқырмақ болған 6 млрд теңгеге жуық қаражаттың бұғатталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Қазақстанда интернет-алаяқтықтан келген шығын көлемі қалай өзгергенін сұрады. Сондай-ақ тіркелген қылмыстар саны азайғанымен, азаматтардың ақшалай шығыны да төмендеген-төмендемегенін нақтылады.

"Қазіргі уақытта шығын көлемі былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда азайып, 42 млрд теңгені құрады. Яғни былтыр жалпы шығын 70 млрд теңгеден асса, қазір 40 млрд теңге болып отыр. Қайтарылған қаражат көлемі де 12%-ға өсті. Былтыр бұл сома 5 млрд теңгеге жетпеген еді. Ал қазір азаматтардың шоттарында бұғатталған қаражат шамамен 6 млрд теңгені құрайды. Яғни бұл ақшаның шоттардан шығарылуына жол берілмеді", – деді Бейбіт Біржанов.

Бұған дейін ІІМ Қазақстанда интернет-алаяқтықтың ең көп тараған үш тәсілін атаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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