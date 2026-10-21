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Қоғам

"Қалың қар жауып, бұрқасын жүреді". Еліміз бойынша 22 қазанға арналған ауа райы болжамы

Қар, ауа райы болжамы, 22 қазан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 17:36 Сурет: pixabay
Қазақстанның кейбір өңірлерінде алдағы бейсенбіде, 2026 жылы 22 қазанда қолайсыз ауа райы, атап айтқанда, қалың қар жауып, бұрқасын жүреді, ал түнде үсік жүреді деп күтіледі. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған ауа райы болжамына сілтеме жасай отырып, Zakon.kz хабарлайды.

Болжамға сәйкес, бірден еліміздің бес өңірде түн суық болып, сынап бағаны -1...-3°С көрсетеді, үсік жүреді деп күтіледі:

  • Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде;
  • Алматы облысының солтүстігінде;
  • Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында;
  • Қызылорда облысының шығысында, орталығында;
  • Жетісу облысының солтүстігінде.
"Қазақстанның шығыс бөлігінде циклон мен атмосфералық фронттардың ықпалымен ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады: жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, шығыста қалың қар жауып, бұрқасын жүреді. Республикамыздың қалған аумағында антициклон жотасының ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады", делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сондай-ақ республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы, тұманның түсуі жатқызылады, күндіз еліміздің оңтүстігінде шаңды дауыл соғады деп күтіледі.

Сонымен қатар, Қазақстанның бірқатар өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі – Атырау облысында, Маңғыстау облысының орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Жетісу облысының оңтүстігінде;
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Қарағанды облысының батысында, Ұлытау облысының батысында, орталығында, Жетісу облысының шығысында.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша 22-24 қазан аралығына арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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