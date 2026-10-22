#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Қоғам

Астанада балаларды балабақшаға орналастыруға уәде берген әйел сотталды

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 10:22 Фото: Zakon.kz
Астана тұрғыны алаяқтық жасағаны үшін сотталды. Ол ата-аналарға балаларын балабақшаға орналастыруға көмектесетінін айтып, алдаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 21 қазанда елорда прокуратурасы хабарлағандай, Астана тұрғыны сегіз ай бойы 2GIS қосымшасы арқылы балаларын балабақшаға орналастырғысы келетін ата-аналарды іздеген.

"Ол ата-аналармен байланысып, өз қызметін ұсынған және таныстары арқылы мектепке дейінгі ұйымнан орын алып беруге көмектесетініне сендірген", – делінген хабарламада.

Нәтижесінде тоғыз адам әйелге сеніп, оған 590 мың теңге аударған. Алайда балабақшадан орын ала алмаған. Сот жәбірленушілердің азаматтық талаптарын қанағаттандырды. Астаналық әйел кінәлі деп танылып, төрт жылға бас бостандығынан айырылды.

Қала прокуратурасы азаматтарды сақ болуға және мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарды бөлу мәселелері бойынша тек ресми порталдар мен уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінуге шақырды.

Бұған дейін Ақтауда баласын бір апта бойы балабақшаға апарған әйел жұмысынан кетуге мәжбүр болған. Құжаттарды рәсімдеу кезінде кеткен қателікке байланысты баланы балабақшаға енді әкелмеуін сұраған. Отбасы Indigo жүйесі арқылы ваучер алып, онлайн келісімшарт жасасып, тамақтану ақысын төлеген. Алайда кейін баланың балабақшаға қабылданбағаны анықталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
12:17, 12 наурыз 2026
Оқушыларды НЗМ-ға дайындаған алаяқ-ұстазға үкім кесілді
Шымкент тұрғындары балабақшаға жұмысқа орналасу үшін алаяққа 12 млн теңге берген
09:25, 25 қаңтар 2024
Шымкент тұрғындары балабақшаға жұмысқа орналасу үшін алаяққа 12 млн теңге берген
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
09:54, 12 маусым 2025
Астана тұрғыны 30-дан астам ата-ананы балабақшаға орын алып беремін деп алдаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: