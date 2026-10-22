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Қоғам

Алматыға кіреберістегі шектеулер: жеті автобус бағдарының жүру сызбасы өзгерді

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, автобус, автобусы, общественный транспорт, машина, машины, автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
Алматыда Құлжа тасжолының бір бөлігінде көліктерді өлшеу кешендерін орнатуға және реверсивті қозғалыс енгізілуіне байланысты 2026 жылғы 22 қазаннан бастап бірнеше автобус бағдарының жүру сызбасы уақытша өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік холдингінің мәліметінше, өзгерістер №117, №203, №222, №225, №241, №242 және №243 бағыттарына қатысты.

№117 бағыт

Батысқа қарай: Сырым Датұлы көшесімен солтүстікке → Приканальная (КВ49) көшесімен шығысқа → Алатау тасжолымен батысқа → Құлжа тасжолымен батысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Шығысқа қарай: Құлжа тасжолымен шығысқа → Алатау тасжолымен шығысқа → Приканальная (КВ49) көшесімен шығысқа → Сырым Датұлы көшесімен оңтүстікке → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

№203 бағыт

Батысқа қарай: Құлжа тасжолымен батысқа → Жастар көшесімен оңтүстікке → Сырым Датұлы көшесімен оңтүстікке → Приканальная (КВ49) көшесімен батысқа → Алатау тасжолымен батысқа → Құлжа тасжолымен батысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Шығысқа қарай: Құлжа тасжолымен шығысқа → Алатау тасжолымен шығысқа → Приканальная (КВ49) көшесімен шығысқа → Сырым Датұлы көшесімен солтүстікке → Жастар көшесімен солтүстікке → Құлжа тасжолымен шығысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

№222 бағыт

Батысқа қарай: Құлжа тасжолындағы "Газпромнефть" жанармай құю станциясынан кейінгі бірінші бұрылыстан солтүстікке → Әл-Фараби көшесімен батысқа → Әйтеке би көшесімен оңтүстікке → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Кері бағыттағы қозғалыс өзгеріссіз қалады.

№225 бағыт

Батысқа қарай: Құлжа тасжолымен батысқа → Жастар көшесімен оңтүстікке → Сырым Датұлы көшесімен оңтүстікке → Приканальная (КВ49) көшесімен батысқа → Алатау тасжолымен батысқа → Құлжа тасжолымен батысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Шығысқа қарай: Құлжа тасжолымен шығысқа → Алатау тасжолымен шығысқа → Приканальная (КВ49) көшесімен шығысқа → Сырым Датұлы көшесімен солтүстікке → Жастар көшесімен солтүстікке → Құлжа тасжолымен шығысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

№241 бағыт

Батысқа қарай: Құлжа тасжолындағы "Газпромнефть" жанармай құю станциясынан кейінгі бірінші бұрылыстан солтүстікке → Әл-Фараби көшесімен батысқа → Әйтеке би көшесімен оңтүстікке → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Кері бағыттағы қозғалыс өзгеріссіз қалады.

№242 бағыт

Батысқа қарай: Құлжа тасжолындағы "Газпромнефть" жанармай құю станциясынан кейінгі бірінші бұрылыстан солтүстікке → Әл-Фараби көшесімен батысқа → Әйтеке би көшесімен оңтүстікке → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Кері бағыттағы қозғалыс өзгеріссіз қалады.

№243 бағыт

Батысқа қарай: Құлжа тасжолымен батысқа → Жастар көшесімен оңтүстікке → Сырым Датұлы көшесімен оңтүстікке → Приканальная (КВ49) көшесімен батысқа → Алатау тасжолымен батысқа → Құлжа тасжолымен батысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Шығысқа қарай: Құлжа тасжолымен шығысқа → Алатау тасжолымен шығысқа → Приканальная (КВ49) көшесімен шығысқа → Сырым Датұлы көшесімен солтүстікке → Жастар көшесімен солтүстікке → Құлжа тасжолымен шығысқа → әрі қарай бұрынғы сызба бойынша жүреді.

Еске салайық, 19 қазаннан 19 қарашаға дейін Алматыға кіреберістегі Құлжа және Іле тасжолдарының жекелеген учаскелерінде реверсивті қозғалыс енгізілді. Шектеулер көліктердің салмағы мен габаритін бақылау жүйесін орнатуға байланысты.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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