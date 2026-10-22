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Қоғам

Алматы облысында құдыққа құлаған ер адам құтқарылды

Алматы облысында құдыққа құлаған ер адам құтқарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 12:35 Сурет: pexels
Алматы облысында Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары төрт метрлік құдықтан ер адамды алып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің 2026 жылғы 22 қазанға қараған түні хабарлауынша, оқиға Алматы облысының Іле ауданында болған. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар шабуыл сатысының көмегімен 1964 жылы туған ер адамды құдықтан шығарып, жер бетіне көтерген.

Зардап шеккен адам есін білген, денесінде аздап соғылған жарақаттары болған. Құтқарылғаннан кейін ол жедел жәрдем бригадасына тапсырылды.

Бұған дейін Алматыда заңсыз хостелде ірі өрт шығып, төрт адам ауруханаға жеткізілген болатын. Полиция оқиғаға қатысты тергеу бастады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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