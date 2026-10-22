Шымкент мектептерінде 170 мыңнан астам оқулық жетіспеген
Шымкенттегі мемлекеттік мектептерде 170 мыңнан астам оқулық жетіспеген. Тағы 110 мыңнан астам кітап тозған әрі пайдалануға жарамсыз деп танылған. Сонымен қатар, 2 миллионға жуық оқулықты жаңарту қажет. Бұл – кітап қорының жалпы көлемінің 74%-ы.
2026 жылғы 21 қазанда Бас прокуратураның хабарлауынша, соңғы үш жылда оқушылар саны ескеріле отырып, кітап қоры түгенделмеген. Оқулықтарды жаңарту мерзімділігі сақталмаған, ал сатып алынған кітаптар мектептердің нақты қажеттілігін өтемеген.
Мәселен, Н. Ондасынов атындағы №38 гимназияға бесінші сынып оқушылары үшін ағылшын тілінен 293 оқулық қажет болған. Алайда мектепке тек 90 дана бөлінген. Соның салдарынан оқушылар мұқабасы бүлінген, кейбір беттері жоқ ескі оқулықтарды пайдалануға мәжбүр болған.
Прокурорлық қадағалау шараларынан кейін 46 мыңнан астам оқушы қажетті оқулықтармен қамтамасыз етілді. Бұдан бөлек, Шымкент қаласының әкімдігі кітаптарды есепке алуды реттеуге және оларды оқу орындарының қажеттілігіне қарай дәлірек бөлуге мүмкіндік беретін "Alaqan" электронды кітапхана жүйесін енгізді.
Бұған дейін еліміздегі тағы бір білім беру платформасы мұғалімдер мен ата-аналардың наразылығын тудырған болатын. Ол жеке деректері тиісті деңгейде қорғалмаған "Balazhan" жүйесі еді.