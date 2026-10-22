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Қоғам

ШҚО-да ер адам жүргізуші куәлігінсіз автобус жүргізген

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 14:40 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында жарамсыз жүргізуші куәлігімен жолаушылар тасымалдаған автобус жүргізушісі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ШҚО полиция департаментінің 2026 жылғы 21 қазанда хабарлауынша, "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде полицейлер Yutong маркалы автобусты тоқтатқан.

Жүргізушінің құжаттарын тексеру барысында оның жүргізуші куәлігінің Семей қаласы сотының шешімімен қолданысы тоқтатылғаны анықталды. Соған қарамастан, ол жолаушылар тасымалдауды жалғастырған.

Сонымен қатар полицейлер жол қозғалысы ережелерінің өзге де бұзушылықтарын, соның ішінде қауіпсіздік талаптарының сақталмағанын анықтады. Жүргізушіге қатысты бірнеше әкімшілік хаттама толтырылып, автобус арнайы тұраққа қойылды.

Ал Түркістан облысында көлік жүріп келе жатқанда жолаушысының қауіпті видео түсіруіне байланысты қазақстандықтың көлігі арнайы тұраққа жіберілген.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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