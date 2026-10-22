Блогер Алматыдағы "Орбита" ықшамауданы туралы 1978 жылғы видеоны көрсетті
1970 жылдардың басында қазіргі заманғы бұл тұрғын алап кең байтақ алма бақтарының орнында бой көтерген. Мұнда әйгілі апорт алмасы өсірілген.
Бір қызығы, аудан ғарышқа қатысты атауын тау бөктерінде орналасқан, кезінде жұмыс істеген жабық спутниктік байланыс станциясынан алған.
"Ғарыш тақырыбы жергілікті жер-су атауларына да тез тарады. Ықшамауданның мәдени орталығына айналған әйгілі "Байқоңыр" кинотеатры болды. Ал тұрғындар азық-түлік дүкендерін бейресми түрде Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың атымен атайтын", – дейді Байназаров.
Қазір кинотеатрдың орнында фастфуд мейрамханасы орналасқан.
"Ғарышқа қатысты атаулары бар дүкендерді көптен бері көрмедім", – деп түйіндеді блогер.
Желі қолданушылары тарихи деректер үшін авторға алғыс айтып, Алматының басқа аудандары туралы да көбірек әңгімелеуін сұраған.
"Митя, өтінемін, Алматының әр ауданы туралы көбірек тарих жариялашы".
"Менің туған "Орбитам", сені қатты сағындым".
"Ауданды салған кезде әр тұрғынның жеке көлігі болады, ал оларды осындай тар аулаларға қою қиынға соғады деп ойламағаны өкінішті".
"Бұл – біздің өткеніміз. Оны сызып тастау да, ұмыту да мүмкін емес".
"Мен "Орбитаға" тұрғындар алғаш қоныстана бастаған кезеңді көрдім.
"Орбита-3" ықшамауданындағы 33-үйде тұрдым. Ол кезде ауасы қандай таза еді! Жақын жерде №6 трамвайдың соңғы аялдамасы, сондай-ақ №91 және №98 автобустардың бағыты болатын".
"Керемет уақыт еді!" "Тұрғын үй кешендері жоқ, кеңістік пен жасыл желек көп".
Айта кетейік, 2026 жылғы 1 қазанда Байназаров Алматыдағы ескі үйлердің сыртын не үшін ұсақ тақтайшалармен қаптағаны туралы айтқан болатын.