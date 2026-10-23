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"Қалыптасқан жағдай батылырақ қадам жасауға мүмкіндік берді": Ұлттық банк басшысы базалық мөлшерлеме туралы

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 14:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 23 қазанда өткен брифингте базалық мөлшерлемені төмендету туралы шешімнің қалай қабылданғанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер сауалнамаға қатысқан сарапшылардың бір бөлігі базалық мөлшерлеме бірден бір пайыздық тармаққа төмендейді деп күткенін айтты. Олар Ұлттық банк мұндай нұсқаны қарастырды ма және неліктен оны таңдамады деп сұрады.

"Сарапшылардың бір бөлігі мөлшерлеме өзгеріссіз қалады деп күткенін де айтуға болады. Әр сарапшының экономиканың қазіргі жағдайына, инфляциялық үдерістерге қатысты өз көзқарасы мен бағасы бар. Ал сұрағыңызға жауап берсем, комитетте мөлшерлемені бір пайыздық тармаққа төмендету нұсқасы қарастырылған жоқ", – деді Тимур Сүлейменов.

Оның айтуынша, комитет мүшелері үш нұсқаны талқылаған: мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру, 0,25 немесе 0,5 пайыздық тармаққа төмендету.

"Комитет мүшелерінің бір бөлігі мен атап өткен факторлар мен тәуекелдерді ескеріп, мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру қажет деп есептеді. Екінші бөлігі оны 0,25 пайыздық тармаққа төмендетуді қолдады. Ал үшінші бөлігі 0,5 пайыздық тармаққа төмендету анағұрлым елеулі қадам болатынын айтты.


Ұзақ талқылаудан кейін қазіргі жағдай мөлшерлемені көбірек төмендетуге мүмкіндік береді деген қорытындыға келдік. Бұған инфляцияның он екі ай бойы баяулауы, инфляциялық күтулердің төмендеуі және ішкі экономикадағы тұрақтылық негіз болды. Мөлшерлеменің қазіргі деңгейінде оны 0,25 пайыздық тармаққа төмендету жеткілікті әсер бермеуі мүмкін. Сондықтан 0,5 пайыздық тармаққа төмендетуді ұйғардық. Комитет осы шешімді қолдап дауыс берді", – деді Ұлттық банк басшысы.

Бүгін Ұлттық банктің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені жылдық 15,75%-ға дейін төмендетті. Пайыздық дәліз ±1 пайыздық тармақ деңгейінде белгіленді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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