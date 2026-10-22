#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
447.94
502.32
5.52
Қоғам

Алматыда қар жауып, түнде –6°С-қа дейін суытады: үш қалаға арналған үш күндік ауа райы болжамы

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Алматыда жаңбыр мен жылбысқы қар жауып, түнде ауа температурасы –6°С-қа дейін төмендейді. Астанада жауын-шашын болмайды, алайда түнде –7°С-қа дейін суытады. Ал Шымкентте күн жауын-шашынсыз өтіп, ауа температурасы нөлден төмен түспейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 23–25 қазанға арналған ауа райы болжамында айтылған.

Астана

23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан және солтүстіктен секундына 7–12 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде –2…–4°С, күндіз 0…+2°С болады.

24 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан секундына 5–10 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде –5…–7°С-қа дейін суытып, күндіз ауа температурасы +2…+4°С болады.

25 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан секундына 2–7 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде –3…–5°С, күндіз +6…+8°С болады.

Алматы

23 қазанда күн ала бұлтты болып, түнде жаңбыр мен жылбысқы қар жауады, тұман түседі. Солтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғып, екпіні кей уақытта секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +8…+10°С болады.

24 қазанда күн ала бұлтты болып, кей уақытта жаңбыр мен қар жауады, тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғып, екпіні секундына 13 метрге жетеді. Түнде ауа температурасы –2…–4°С-қа дейін төмендеп, үсік жүреді. Күндіз +3…+5°С болады.

25 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде ауа температурасы –4…–6°С-қа дейін төмендеп, үсік жүреді. Күндіз +3…+5°С болады.

Шымкент

23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғып, күндіз екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +16…+18°С болады.

24 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғып, екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +13…+15°С болады.

25 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғып, түнде екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +13…+15°С болады.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қалың қар жауып, бұрқасын соғатынын және түнде ауа температурасы –3°С-қа дейін төмендеп, үсік жүретінін ескерткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қар, жаңбыр, ауа райы болжамы, Қазақстан, 23 қазан
18:16, Бүгін
-6°C: 23 қазанда еліміздің бес өңірінде қар жауып, күн суытатыны болжанады
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
16:24, 20 қазан 2026
Астанада қар жауып, түнде −5°C-қа дейін суытады: Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
16:10, 06 қаңтар 2026
Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астанада – аяз бен қар, Алматы мен Шымкентте - жылымық
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:02, Бүгін
Видеообзор поражения "Кайрата" от "Панатинаикоса" в Лиге Конференций УЕФА
&quot;Прекрасные ощущения&quot;: автор дубля в ворота &quot;Кайрата&quot; Дессерс оценил свою игру
22:58, Бүгін
"Прекрасные ощущения": автор дубля в ворота "Кайрата" Дессерс оценил свою игру
&quot;Он хорош&quot;: Марк Гуаль оценил игру против защитника &quot;Панатиакоса&quot; Стефана Де Врея
22:45, Бүгін
"Он хорош": Марк Гуаль оценил игру против защитника "Панатиакоса" Стефана Де Врея
Фото: КФБ
22:27, Бүгін
Казахстанец Акбисенов одержал победу над турком и продолжит борьбу на ЧМ-2026 по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: