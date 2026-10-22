Алматыда қар жауып, түнде –6°С-қа дейін суытады: үш қалаға арналған үш күндік ауа райы болжамы
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 23–25 қазанға арналған ауа райы болжамында айтылған.
Астана
23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан және солтүстіктен секундына 7–12 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде –2…–4°С, күндіз 0…+2°С болады.
24 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан секундына 5–10 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде –5…–7°С-қа дейін суытып, күндіз ауа температурасы +2…+4°С болады.
25 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан секундына 2–7 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде –3…–5°С, күндіз +6…+8°С болады.
Алматы
23 қазанда күн ала бұлтты болып, түнде жаңбыр мен жылбысқы қар жауады, тұман түседі. Солтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғып, екпіні кей уақытта секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +8…+10°С болады.
24 қазанда күн ала бұлтты болып, кей уақытта жаңбыр мен қар жауады, тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғып, екпіні секундына 13 метрге жетеді. Түнде ауа температурасы –2…–4°С-қа дейін төмендеп, үсік жүреді. Күндіз +3…+5°С болады.
25 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде ауа температурасы –4…–6°С-қа дейін төмендеп, үсік жүреді. Күндіз +3…+5°С болады.
Шымкент
23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғып, күндіз екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +16…+18°С болады.
24 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғып, екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +13…+15°С болады.
25 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғып, түнде екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +13…+15°С болады.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қалың қар жауып, бұрқасын соғатынын және түнде ауа температурасы –3°С-қа дейін төмендеп, үсік жүретінін ескерткен еді.