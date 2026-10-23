#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
447.94
502.32
5.52
Қоғам

Kaspi Жұма 5–8 қарашада өтеді: төрт күндік жеңілдіктер, бонустар және тиімді бөліп төлеу

2026 жылғы 5–8 қараша аралығында Қазақстанда бүкілхалықтық тиімді зат сатып алу мерекесі – Kaspi Жұма өтеді. Төрт күн бойы қазақстандықтарды 50%-ға дейінгі жеңілдіктер, көбейтілген Kaspi Бонус және 24 айға дейінгі бөліп төлеу күтіп тұр., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 11:00 Сурет: Kaspi.kz
2026 жылғы 5–8 қараша аралығында Қазақстанда бүкілхалықтық тиімді зат сатып алу мерекесі – Kaspi Жұма өтеді. Төрт күн бойы қазақстандықтарды 50%-ға дейінгі жеңілдіктер, көбейтілген Kaspi Бонус және 24 айға дейінгі бөліп төлеу күтіп тұр.

Көптен бері жоспарлап жүрген заттарыңызды сатып алатын кез келді: қысқа арналған киім-кешекті жаңартып, қысқы дөңгелек, тұрмыстық техника, электроника, жиһаз және басқа да көптеген тауарды алуға болады. Мүмкін саяхатқа шығуды да жоспарлап жүрген шығарсыз?

Сауданы Kaspi.kz-тегі Магазинде, сондай-ақ еліміздің түкпір-түкпіріндегі Kaspi QR қабылдайтын дүкендер мен сауда орталықтарында жасауға болады. Ал Kaspi Travel арқылы шетелге тур немесе Қазақстандағы демалыс орнын таңдауға болады.

Kaspi Жұмаға қазақстандық кәсіпкерлер, өндірушілер және танымал әлемдік брендтер де дайындалып жатыр. Бұл бизнес үшін өз тауарларын миллиондаған сатып алушыға таныстыруға, жаңа клиенттер тартуға және сатылым көлемін арттыруға мүмкіндік береді.

Акцияға танымал қазақстандық және әлемдік брендтер, дүкендер мен сауда желілері қатысады. Олардың қатарында Adidas, ADILI, EuroMebel, "Комфорт", "Мечта", Mon Amie, Pandora, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, COPA Store, L’Occitane, Intertop, "Белый ветер", Xiaomi, iSpase және басқа да брендтер бар.

Kaspi.kz туралы

Kaspi.kz миссиясы — клиенттер мен серіктестердің өмірін жақсартатын инновациялық өнімдер мен сервистер жасау.

Қазақстан мен Түркияда Kaspi.kz сервистерін 25 миллионнан астам клиент пен 900 мың серіктес пайдаланады. Қазақстанда Kaspi.kz суперқосымшасында төлемдер, электрондық коммерция, онлайн-супермаркет, финтех, саяхат, хабарландырулар, мемлекеттік қызметтер және күнделікті басқа да сервистер біріктірілген. Түркияда Kaspi.kz елдегі жетекші электрондық коммерция платформаларының бірі — Hepsiburada компаниясына ие.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Kaspi Жұма 3, 4 және 5 қарашада өтеді
12:33, 24 қазан 2023
Kaspi Жұма 3, 4 және 5 қарашада өтеді
Күзгі Kaspi Жұма 8, 9 және 10 қарашада өтеді
13:42, 28 қазан 2024
Күзгі Kaspi Жұма 8, 9 және 10 қарашада өтеді
23, 24 және 25 ақпанда Kaspi Жұма өтеді
13:51, 12 ақпан 2024
23, 24 және 25 ақпанда Kaspi Жұма өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нуртан Идрисов
12:32, Бүгін
Казахстанский гимнаст Нуртан Идрисов выступил в финале, но не сумел выиграть медаль ЧМ
Арлан Жанабай
12:19, Бүгін
Бронзовый призёр Азиады Жанабай выступит на этапе Кубка мира по триатлону
Тимур Турлов
11:57, Бүгін
"Сделать шахматы олимпийским видом спорта": Тимур Турлов после победы на выборах FIDE
&quot;Бекболат воспользовался ошибкой&quot;: ФНК разобрал поражение &quot;Кайрата&quot; от &quot;Панатинаикоса&quot;
11:35, Бүгін
"Бекболат воспользовался ошибкой": ФНК разобрал поражение "Кайрата" от "Панатинаикоса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: