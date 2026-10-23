Денсаулық сақтау министрлігі медицина қызметкерлерін көтермелеу қағидаларына өзгеріс енгізбек
Фото: freepik
Денсаулық сақтау министрлігі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі аясында медициналық қызмет көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерін көтермелеу қағидаларына түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, медицина қызметкерлерінің жұмысын бағалау көрсеткіштерінің бірі – тіркелген халық арасындағы ана өлімі индикаторын есептеу тәртібі нақтыланады.
Құжатта қосалқы индикаторлардың жиынтық мәнін есептеу аралығын 10–39%-дан 10–29%-ға өзгерту көзделген.
Министрліктің мәліметінше, түзету бекітілген есептеу әдістемесінің дәлдігін арттыруға және оны біркелкі қолдануға бағытталған. Бұл есепті кезеңдегі есептеулер кезінде көрсеткішті әртүрлі түсіндіруге жол бермеуге мүмкіндік береді.
Медицина қызметкерлерінің жұмысын бағалау мен оларды көтермелеудің негізгі қағидаттары өзгеріссіз қалады.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 9 қарашаға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.
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