"Есіл бір түнде қатты тартылып қалған": Астана әкімдігі себебін түсіндірді
Өзеннің қазіргі көрінісі түсірілген кадрлар astanovka98 Telegram-арнасында жарияланды.
"Бәріміз ұйықтап жатқанда, Есіл өзенінің Кенесары көшесі жағындағы бөлігі бір түнде қатты тартылып қалған", – делінген жазбада.
Астана тұрғындарының айтуынша, бұрын бұл жерде үйректер жүзіп жүретін. Ал қазір өзен түбінен жағымсыз иіс шығып жатыр.
Zakon.kz тілшісі ресми түсініктеме алу үшін елорда әкімдігінің баспасөз қызметіне жүгінді.
"Қалалық құрылыс басқармасы Есіл өзенінде су деңгейін реттейтін бөгет құрылысының бесінші кезегі бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізді. Қазіргі уақытта жұмыстар аяқталды, су деңгейі көтеріле бастады", – деп хабарлады әкімдік.
2026 жылғы тамызда Астананың басты өзені кенеттен жап-жасыл түске боялған еді. Сол кезде елорда билігі Есілдің жекелеген учаскелерінде судың "гүлденуі" деп аталатын маусымдық құбылыс байқалғанын түсіндірген.
Мамандардың айтуынша, ауа температурасының жоғары болуы, ағыс жылдамдығының төмендеуі және қолайлы гидрометеорологиялық жағдайлар фитопланктонның, яғни цианобактериялардың қарқынды көбеюіне әкелген. Әкімдік бұл құбылыстың жаз мезгіліне тән екенін айтқан.