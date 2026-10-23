#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Қоғам

"Есіл бір түнде қатты тартылып қалған": Астана әкімдігі себебін түсіндірді

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 12:49 Фото: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 23 қазанда әлеуметтік желілерде Есіл өзенінің суы күрт азайғанын көрсететін фото-видеолар тарады. Бұл жағдайға алаңдаған Астана тұрғындарына елорда әкімдігі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзеннің қазіргі көрінісі түсірілген кадрлар astanovka98 Telegram-арнасында жарияланды.

"Бәріміз ұйықтап жатқанда, Есіл өзенінің Кенесары көшесі жағындағы бөлігі бір түнде қатты тартылып қалған", – делінген жазбада.

Астана тұрғындарының айтуынша, бұрын бұл жерде үйректер жүзіп жүретін. Ал қазір өзен түбінен жағымсыз иіс шығып жатыр.

Zakon.kz тілшісі ресми түсініктеме алу үшін елорда әкімдігінің баспасөз қызметіне жүгінді.

"Қалалық құрылыс басқармасы Есіл өзенінде су деңгейін реттейтін бөгет құрылысының бесінші кезегі бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізді. Қазіргі уақытта жұмыстар аяқталды, су деңгейі көтеріле бастады", – деп хабарлады әкімдік.

2026 жылғы тамызда Астананың басты өзені кенеттен жап-жасыл түске боялған еді. Сол кезде елорда билігі Есілдің жекелеген учаскелерінде судың "гүлденуі" деп аталатын маусымдық құбылыс байқалғанын түсіндірген.

Мамандардың айтуынша, ауа температурасының жоғары болуы, ағыс жылдамдығының төмендеуі және қолайлы гидрометеорологиялық жағдайлар фитопланктонның, яғни цианобактериялардың қарқынды көбеюіне әкелген. Әкімдік бұл құбылыстың жаз мезгіліне тән екенін айтқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Бүгін, 2026 жылғы 23 қазанда Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен мемлекеттік наградаларды салтанатты түрде тапсыру рәсімі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:52, Бүгін
Ақордада Тоқаевтың қатысуымен мемлекеттік наградаларды тапсыру рәсімі өтеді
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны
15:36, 11 маусым 2025
Астана әкімдігі баспана сатып алғысы келетіндерге жүгінді
Әкімдік Астана тұрғындарымен қызықты ақпаратпен бөлісті
15:31, 12 желтоқсан 2024
Астана әкімдігі тұрғындармен қызықты ақпаратпен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбарыс Аширбай
17:30, Бүгін
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Фрагмент боя Жадыры Калтай (в синем) на чемпионате мира-2026
17:29, Бүгін
Казахстанская боксёрша Калтай проиграла американке на чемпионате мира несмотря на нокдаун
Даниил Медведев высказался о победе над Теренсом Атманом на турнире в Алматы
17:25, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе над Теренсом Атманом на турнире в Алматы
Еркин Окасов вошёл в Бюро United World Wrestling
17:03, Бүгін
Еркин Окасов вошёл в Бюро United World Wrestling
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: