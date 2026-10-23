Алматы әуежайында төбеден жолаушылардың үстіне сұйықтық тамшылаған
Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 23 қазанда таңертең Алматы әуежайының ішкі рейстерге арналған терминалында төбеден сұйықтық ағып, жолаушыларға қолайсыздық туғызды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Редакцияға оқиға орнында түсірілген видео жолданды.
"Бірінші қабаттағы ұшуды күту залы. Төбеден адамдардың үстіне цемент ерітіндісі немесе сылақ тамшылай бастады", – деді куәгер.
Кадрлардан белгісіз сұйықтықтың бірнеше орындыққа шашырағанын, ал жолаушылардың ол жерден алыстауға асыққанын көруге болады.
Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі Т1 терминалында инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары жалғасып жатқанын түсіндірді. Соның ішінде ғимаратты пайдалану кезінде анықталған жекелеген кемшіліктер де түзетіліп жатыр.
"Терминалдың екінші қабатында әрлеу жұмыстарын жүргізу кезінде аз мөлшердегі сұйықтық қабатаралық жабын арқылы жолаушылардың күту аймағына қысқа уақыт бойы сыздықтап өткен. Әуежай қызметкерлері жедел әрекет етіп, оқиғаның салдарын жою үшін қажетті шараларды қабылдады. Қазір жағдай реттелді, терминал қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Алматы халықаралық әуежайы уақытша қолайсыздықтар үшін жолаушылардан кешірім сұрайды", – делінген түсініктемеде.
2026 жылдың жазында Алматы халықаралық әуежайының ішкі рейстер терминалын жаңғырту жұмыстары ғимараттың түгелге жуығын қамтитыны хабарланған еді. Жөндеу аясында еден мен төбе жабындары, желдету және электрмен жабдықтау жүйелері, жолаушыларды тіркеу және багажды өңдеу аймақтары жаңартылып жатыр.
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