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Қоғам

Республика күніне орай ХҚКО-лардың жұмыс кестесі өзгереді

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 14:55 Фото: Zakon.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі 2026 жылғы 23 қазанда Халыққа қызмет көрсету орталықтары (ХҚКО) мен мамандандырылған ХҚКО-лардың алдағы күндердегі жұмыс кестесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Республика күнін мерекелеуге байланысты 26 қазан, дүйсенбі күні ХҚКО-лар мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс істемейді.

Ал 24 қазан, сенбі күні кезекші ХҚКО-лар мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс істейді.

Мемлекеттік корпорацияның мәліметінше:

Кезекші ХҚКО-лар азаматтарды сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін қабылдайды. Мамандандырылған ХҚКО-ларда өтініштер сағат 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданады. Құжаттарды беру сағат 13:00-ге дейін жалғасады.

"27 қазан, сейсенбіден бастап ХҚКО-лар мен мамандандырылған ХҚКО-лар әдеттегі жұмыс кестесіне көшеді", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.

Кезекші ХҚКО-лар мен мамандандырылған ХҚКО-лардың өзекті тізімін карусельден көруге болады.

Еске салайық, 2026 жылғы 16 қазанда Алматыдағы №3 мамандандырылған ХҚКО мен Көші-қон қызметтері орталығының мекенжайы өзгергені белгілі болды. 19 қазаннан бастап азаматтардың қайда баруы керектігі туралы ақпаратты сілтемеден білуге болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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