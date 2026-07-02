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Қоғам

Астана күніне байланысты ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лардың жұмыс кестесі өзгереді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 12:24 Фото: gov4c.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы Астана күніне орай, 2026 жылғы 6 шілдеде халыққа қызмет көрсету орталықтары (ХҚКО) мен мамандандырылған ХҚКО-лардың жұмыс тәртібі қалай өзгеретінін мәлімдеді.

Мекеме мәліметінше, 4 шілде күні азаматтарды тек кезекші орталықтар қабылдайды.

Кезекші ХҚКО-лар сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін жұмыс істейді.

Ал мамандандырылған ХҚКО-ларда өтініштер 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданады, дайын құжаттар 13:00-ге дейін беріледі.

6 шілде – Астана күніне байланысты демалыс күні.

Кезекші ХҚКО-лардың өзекті тізімімен мемлекеттік корпорация ұсынған карусель арқылы танысуға болады.

7 шілдеден бастап барлық ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО әдеттегі жұмыс тәртібіне көшеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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