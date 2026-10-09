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Қоғам

Алматыдағы ХҚКО-лардың бірі "Адем" сауда үйіне көшеді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 10:55 Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 12 қазаннан бастап Жетісу ауданының халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО) "Адем" сауда үйінде жұмыс істей бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 9 қазанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ-тың Алматы қаласы бойынша филиалы мәлімдеді.


"12 қазаннан бастап ХҚКО жаңа мекенжайда жұмыс істейді: Алматы қаласы, Солтүстік айналым көшесі, 3, "Адем" сауда үйі", – делінген ресми хабарламада.

Жұмыс кестесі өзгермейді: дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін. Сенбі және жексенбі – демалыс күндері.

Бірнеше күн бұрын, 6 қазанда жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин Үкіметте өткен баспасөз конференциясында мемлекеттік қызметтерді онлайн форматқа көшіру аясында ХҚКО-лардың жұмысы қалай өзгеретінін айтып берген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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