#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Қоғам

Алматы тұрғындарына ХҚКО-лардың кеңейтілген жұмыс кестесіне көшкені хабарланды

31.03.2026 15:32 Фото: gov4c.kz
2026 жылдың сәуір айынан бастап бекітілген кестеге сәйкес Алматыда екі кезекші халыққа қызмет көрсету орталығы және екі кезекші мамандандырылған ХҚКО жұмыс істейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, кезекші ХҚКО-лардың мекенжайлары:

  • Әуезов ауданы бойынша ХҚКО – Жандосов көшесі, 51;
  • Түрксіб ауданы бойынша ХҚКО – Рихард Зорге көшесі, 9.

Аталған орталықтар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін, ал сенбі күні 13:00-ге дейін қызмет көрсетеді.

Сонымен қатар, екі мамандандырылған ХҚКО келесі мекенжайларда орналасқан:

  • Аққайнар көшесі, 1;
  • Ақсуат көшесі, 118.

Бұл орталықтар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді.

Мемлекеттік қызметтерге өтініш қабылдау сағат 18:00-ге дейін жүргізіледі. Сенбі күні құжаттар 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттарды беру 13:00-ге дейін жүзеге асырылады.

"Ал қаланың қалған ХҚКО-лары мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді, сенбі – демалыс күні",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Астанадағы EXPO алаңы технологиялық кластерге айналатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Еліміздің тоғыз өңірінде ХҚКО-лардың кезекші орталықтарының мекенжайлары өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: