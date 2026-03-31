Алматы тұрғындарына ХҚКО-лардың кеңейтілген жұмыс кестесіне көшкені хабарланды
Фото: gov4c.kz
2026 жылдың сәуір айынан бастап бекітілген кестеге сәйкес Алматыда екі кезекші халыққа қызмет көрсету орталығы және екі кезекші мамандандырылған ХҚКО жұмыс істейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, кезекші ХҚКО-лардың мекенжайлары:
- Әуезов ауданы бойынша ХҚКО – Жандосов көшесі, 51;
- Түрксіб ауданы бойынша ХҚКО – Рихард Зорге көшесі, 9.
Аталған орталықтар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін, ал сенбі күні 13:00-ге дейін қызмет көрсетеді.
Сонымен қатар, екі мамандандырылған ХҚКО келесі мекенжайларда орналасқан:
- Аққайнар көшесі, 1;
- Ақсуат көшесі, 118.
Бұл орталықтар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді.
Мемлекеттік қызметтерге өтініш қабылдау сағат 18:00-ге дейін жүргізіледі. Сенбі күні құжаттар 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттарды беру 13:00-ге дейін жүзеге асырылады.
"Ал қаланың қалған ХҚКО-лары мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді, сенбі – демалыс күні",- делінген ақпаратта.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript