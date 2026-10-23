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Қоғам

Алматыда 102 нөміріне қоңырау шалуға қатысты дау шықты

Алматыда 102 нөміріне қоңырау шалуға қатысты дау шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 19:20 Сурет: Zakon.kz
Бес рет қоңырау шалу, полицияны айыптау және әлеуметтік желіде жарияланған видео. Алматы қалалық полиция департаменті 102 нөміріне түскен шақыртуға уақтылы әрекет жасалмағаны туралы жарияланымды тексерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, Instagram әлеуметтік желісінде авторы полицияға бірнеше рет қоңырау шалуға тырысқанын және патрульдік экипаждың келуін ұзақ күткенін айтқан видео жарияланды.

Алайда қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі тексеру нәтижесі мүлде басқа жағдайды көрсеткенін мәлімдеді.

102 нөміріне алғашқы қоңырау түскеннен кейін ақпарат бірден Алматының Алатау ауданына беріліп, оқиға орнына "Буран-114" экипажы жіберілген.

"GPS деректері мен қызметкерлердің кеудеге тағатын бейнетіркегіштеріндегі жазбаларға сәйкес, полиция қызметкерлері көрсетілген мекенжайға уақтылы барған. Алайда кіреберістің есігін ешкім ашпаған, ал өтініш иесі телефон қоңырауларына жауап бермеген. Полицейлер онымен бірнеше рет байланысуға тырысып, оқиға орнына қайта барған", – деп хабарлады ведомство.

Тексеру нәтижесінде әйел жалған ақпарат таратқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

"Азаматтарды әлеуметтік желілерде жарияланым жасағанда жауапкершілік танытуға және біреуді әрекетсіздік танытты деп айыптамас бұрын мәліметтердің шынайылығын тексеруге шақырамыз", – деп хабарлады Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
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Айдос Қали
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