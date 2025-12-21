#Халық заңгері
Құқық

Алматыда пышақ ұстаған студент ұстазына шабуылдады деген күдікке ілінді

Пышақ, шабуыл, Алматы, студент, ұстаз, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 15:44 Сурет: pixabay
Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінің студенті мұғалімге пышақ ала жүгіріп, оны жарақаттаған. Әлеуметтік желіде жарияланған аталған фактіні Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алмалы ауданының полиция басқармасы аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғады.

"Полиция күдіктінің ізін суытпай, бірден ұстады. Ол уақытша ұстау изоляторына тоғытылды. Істің өзге де мән-жайлары анықталуда". Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі

Желідегі деректерге сүйенсек, пышақтан жарақаттанған ер адам медициналық мекемеге жеткізіліп, көп ұзамай үйіне босатылған.

Айта кетсек, желтоқсан айының басында Ақтөбеде оқушы анасын өлтіріп, әжесін пышақтады деген күдікке ілінгені белгілі болды. Полиция кезекші бөлімге пәтерлердің бірінде аса ауыр қылмыс жасағаны туралы хабарлама келіп түскенін айтты. Шақыру бойынша оқиға орнына келген тәртіп сақшылары зорлық-зомбылық белгілері бар әйелдің денесін тапты. Сонымен қатар, сол пәтерден көптеген пышақ жарақатымен егде жастағы әйел де табылып, ол ауруханаға шұғыл жеткізілді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
