Алматыда мектептерде жаппай қастандық жасалуы мүмкін деген жалған хабар тарады
ПД мәліметіне сәйкес, бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді және жалған хабар болып табылады. Қазіргі уақытта қаладағы барлық оқу орындарындағы жағдай толық бақылауда.
"Полиция мен басқа да жедел қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр, балалар мен мұғалімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шаралар қабылдануда", – делінген хабарламада.
Жалған ақпаратты тарату фактісі бойынша жедел-іздестіру іс-шаралары басталған. Қазіргі уақытта хабарламаның авторы мен көзі анықталуда, оны таратқан тұлға заңнамаға сәйкес жауапқа тартылады.
Полиция тұрғындарға бірнеше ескерту жасады: сабыр сақтау, паникаға берілмеу, тек ресми ақпарат көздеріне – мемлекеттік органдар мен құқық қорғау құрылымдарының хабарламаларына сену, сондай-ақ тексерілмеген хабарламаларды таратып немесе көшіріп жібермеу.
"Балалардың қауіпсіздігіне қатысты жалған ақпаратты тарату – ауыр құқық бұзушылық болып табылады және заң бойынша жауапкершілікке әкеп соқтырады", – деп ескертті ПД Алматы баспасөз қызметі.
Естеріңізге сала кетейік, 12 қаңтарда Алматы әуежайы әкімшілігі "әскери жағдай" туралы тараған алаңдатушы хабарламаларға жауап берген болатын. Сол кезде әуежайдың баспасөз қызметі әуежай штаттық режимде жұмыс істеп жатқанын хабарлаған еді.