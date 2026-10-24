#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Қоғам

24 қазанда Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 24 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:

  • АҚШ доллары – 452,11 теңге;
  • еуро – 506,55 теңге;
  • рубль – 5,6 теңге;
  • Қытай юані – 67,42 теңге.

Шетел валюталарының бағамы тәулік уақытына қарай өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарының валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 449,98 теңге, сату – 456,98 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 503,99 теңге, сату – 513,99 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,4 теңге, сату – 5,6 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 451,89 теңге, сату – 454,33 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 505,38 теңге, сату – 510,2 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,38 теңге, сату – 5,51 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:23, 19 қыркүйек 2026
19 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:17, 23 тамыз 2026
23 тамыздағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
11:52, 20 қыркүйек 2025
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Турецкий обидчик Марата Гарипова проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Астане
14:47, Бүгін
Турецкий обидчик Марата Гарипова проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Астане
Казахстанец Исхар Курбаев поборется за выход в финал домашнего чемпионата мира по борьбе
14:37, Бүгін
Казахстанец Исхар Курбаев поборется за выход в финал домашнего чемпионата мира по борьбе
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
14:29, Бүгін
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
14:16, Бүгін
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: