24 қазанда Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 24 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 452,11 теңге;
- еуро – 506,55 теңге;
- рубль – 5,6 теңге;
- Қытай юані – 67,42 теңге.
Шетел валюталарының бағамы тәулік уақытына қарай өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарының валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 449,98 теңге, сату – 456,98 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 503,99 теңге, сату – 513,99 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,4 теңге, сату – 5,6 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 451,89 теңге, сату – 454,33 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 505,38 теңге, сату – 510,2 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,38 теңге, сату – 5,51 теңге.
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