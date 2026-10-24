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Қоғам

Елордада күрестен әлем чемпионаты басталды

Елордада күрестен әлем чемпионаты басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 12:15 Сурет: olympic.kz
Астана төрінде күрес түрлерінен әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасынан алғаш болып грек-рим шебері Мерей Мәулитқанов бозкілемге шықты. Ол 77 келіге дейінгі салмақтағы алғашқы белдесуінде Кан Хенджинмен (Оңтүстік Корея) кездесті.

Отандасымыз айқын басымдық танытып, 9:0 есебімен белдесуді өз пайдасына шешті.

Сондай-ақ бүгін, 24 қазанда Исхар Курбаев (55 келіге дейін), Айдос Сұлтанғали (60 келіге дейін) және Ибрагим Магомадов (82 келіге дейін) ел намысын қорғайды.

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Айдос Қали
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