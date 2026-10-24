#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
451.05
504.95
5.6
Қоғам

Каспий теңізінің тартылуынан Ресей аумағы ұлғайды

Каспий теңізінің тартылуынан Ресей аумағы ұлғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 15:42 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Каспий теңізінің тартылуына байланысты Дағыстанға әкімшілік тұрғыдан қарайтын бірнеше арал құрлықпен қосылды. Соның нәтижесінде республиканың аумағы 2–3 мың шаршы шақырымға ұлғайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"РИА Новости" басылымына берген сұхбатында геолог, география ғылымдарының кандидаты Идрис Идрисов Каспий теңізі деңгейінің төмендеуі құрлық аумағын да ұлғайтып жатқанын атап өтті.

"Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар және Прыгунки сияқты аралдар құрлықпен қосылып кетті. Енді оларға көлікпен баруға болады. Дағыстанның аумағы бұрынғы 50,3 мың шаршы шақырымның орнына шамамен 52–53 мың шаршы шақырымға жетті", – деді Идрис Идрисов.

Оның айтуынша, өңірдің табиғи жағдайын нақты бағалау үшін жағалау аймағы мен тұтастай Каспий теңізінің жаңа ресми топографиялық карталарын жасау қажет.

Сондай-ақ Идрисов Каспий теңізінің деңгейі тағы бір метрге жетпейтін мөлшерге төмендесе, ауданы шамамен 63 гектар болатын Нордовый аралы да құрлықпен толық қосылады деп болжайды. Арал Кизляр шығанағында орналасқан. Мұнда теңіз құстарының жаппай ұя салатын колониялары бар.

"Теңіз деңгейі әрі қарай да төмендейді. Алайда 2020 жылдан кейін байқалғандай, мұндай жылдам қарқын ұзақ уақыт сақталмайды", – деді геолог.

Каспий теңізінің су деңгейі 1995 жылдан бері жыл сайын шамамен 10 сантиметрге үздіксіз төмендеп келеді. 2026 жылға қарай су деңгейі минус 29,4 метрден де төмендеген. Бұл көрсеткіш 1977 жылғы тарихи антирекордтан асып түсті.

Кейінгі 30 жылда теңіз аумағы шамамен 7,4%-ға, яғни 28 мың шаршы шақырымнан астам жерге қысқарды. Ал Қазақстанға тиесілі акваторияда су деңгейінің төмендеуіне байланысты жаңа аралдар пайда бола бастады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Каспийское море, Каспий
09:52, 13 қазан 2026
Каспий теңізінің суы тартылып жатыр: Қазақстанға қандай қауіп төнеді
Каспий теңізінің деңгейі 119 см-ге көтерілді
13:03, 01 шілде 2024
Каспий теңізінің деңгейі 119 см-ге көтерілді
төтенше жағдайлар министрлігі
22:54, 05 қыркүйек 2024
Каспий теңізінің жағалауынан екі ер адам құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Расстроенный Александр Бублик в матче против Даниила Медведева в Алматы
18:55, Бүгін
Бублик снялся с полуфинала Almaty Open-2026 после поражения в первом сете от Медведева
Бибарыс Аширбай на молодежном чемпионате Азии в Бангкоке
18:45, Бүгін
Бибарыс Аширбай пробился в полуфинал молодёжного чемпионата мира по боксу
Данияр Акбисенов с золотой медалью чемпионата Казахстана
18:17, Бүгін
Данияр Акбисенов вышел в полуфинал молодёжного ЧМ, трижды отправив соперника в нокдаун
Индира Кыдырмолдаева на молодёжном чемпионате Азии по боксу
18:00, Бүгін
Индира Кыдырмолдаева пробилась в полуфинал молодёжного ЧМ по боксу в Черногории
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: