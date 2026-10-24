#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
451.05
504.95
5.6
Қоғам

Көксайдағы тағы жеті отбасы Республика күнін жаңа пәтерде қарсы алады

Көксайдағы тағы жеті отбасы Республика күнін жаңа пәтерде қарсы алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 17:17 Сурет: Шымкент әкімдігі
Республика күні қарсаңында Шымкент қаласындағы Нұрлыбаев көшесі, №22 тозығы жеткен үйде тұрған 7 отбасы жаңа пәтерлердің кілтіне ие болды. Қоныс аудару Көксай шағынауданын жаңарту тұжырымдамасының бір кезеңі саналатын реновация бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда.

Айта кетейік, тұжырымдама іске асырыла бастағаннан бүгінге дейін 135 отбасы жаңа баспанаға қол жеткізді. Пәтерлер Shymkent City және Тұран шағынаудандарындағы тұрғын үй кешендерінен беріліп отыр.

Көксайдағы тағы жеті отбасы Республика күнін жаңа пәтерде қарсы алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 17:17

Сурет: Шымкент әкімдігі

Жаңа пәтерлер толық әрленген және қоныстануға дайын. Тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету кезінде бұрынғы пәтерлерінің ауданы мен бөлме саны ескеріледі.

Көксайдағы тағы жеті отбасы Республика күнін жаңа пәтерде қарсы алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 17:17

Сурет: Шымкент әкімдігі

Пәтер кілттерін табыстау рәсіміне қала әкімі Ғабит Сыздықбеков қатысты. Шаһар басшысы отбасыларды маңызды оқиғамен құттықтап, жаңа қоныстарында амандық, отбасылық береке мен жылулық тіледі.

Көксайдағы тағы жеті отбасы Республика күнін жаңа пәтерде қарсы алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 17:17

Сурет: Шымкент әкімдігі

Еске салайық, Көксай аумағын жаңарту тұжырымдамасы баспана қорын кезең-кезеңімен жаңартуды ғана емес, инженерлік инфрақұрылымды дамытуды және қоғамдық кеңістіктерді абаттандыруды да көздейді.

Көксайдағы тағы жеті отбасы Республика күнін жаңа пәтерде қарсы алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 17:17

Сурет: Шымкент әкімдігі

Тұрғындарды көшіру – аумақты жаңарту мен қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған осы өзгерістердің маңызды бөлігі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында Республика күніне орай 5 жаңа әлеуметтік нысан іске қосылып, 70 отбасы баспаналы болды
13:55, 25 қазан 2024
Жетісу облысында Республика күніне орай 5 жаңа әлеуметтік нысан іске қосылып, 70 отбасы баспаналы болды
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
19:15, Бүгін
Ақмола облысында көлік жол жұмысшыларын қағып кетті: бір адам қаза тапты
Қазақстанның бірнеше өңірінде -10 градусқа дейін аяз болады
18:11, Бүгін
Қазақстанның бірнеше өңірінде -10 градусқа дейін аяз болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Расстроенный Александр Бублик в матче против Даниила Медведева в Алматы
18:55, Бүгін
Бублик снялся с полуфинала Almaty Open-2026 после поражения в первом сете от Медведева
Бибарыс Аширбай на молодежном чемпионате Азии в Бангкоке
18:45, Бүгін
Бибарыс Аширбай пробился в полуфинал молодёжного чемпионата мира по боксу
Данияр Акбисенов с золотой медалью чемпионата Казахстана
18:17, Бүгін
Данияр Акбисенов вышел в полуфинал молодёжного ЧМ, трижды отправив соперника в нокдаун
Индира Кыдырмолдаева на молодёжном чемпионате Азии по боксу
18:00, Бүгін
Индира Кыдырмолдаева пробилась в полуфинал молодёжного ЧМ по боксу в Черногории
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: