Қазақстанның бірнеше өңірінде -10 градусқа дейін аяз болады
"Қазгидрометтің" болжамынша, ертең Қазақстанның барлық аумағында жауын-шашынсыз ауа райы болады. Ел бойынша тұман түседі. Батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жел күшейеді, ал батыс пен оңтүстікте шаңды дауыл соғады.
Жетісу, Жамбыл және Алматы облыстарында, Түркістан облысының солтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында -1...-10 градусқа дейін аяз болады.
Маңғыстау облысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында және тау бөктеріндегі аудандарында, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстігінде өрт шығу қаупі жоғары болады.
Қызылорда және Атырау облыстарында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігі мен орталығында, Қарағанды облысының батысында, Маңғыстау облысының орталығында, Ұлытау облысының батысы мен орталығында, Жетісу облысының шығысында төтенше өрт шығу қаупі өте жоғары болады.