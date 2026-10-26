#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
451.05
504.95
5.6
Қоғам

Бейжіңде тоғызқұмалақтан турнир өтті: қазақстандық жасөспірім жеңімпаз атанды

Бейжіңде тоғызқұмалақтан турнир өтті: қазақстандық жасөспірім жеңімпаз атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 09:41 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында қазақтың ұлттық зияткерлік ойыны – тоғызқұмалақтан шеберлік сабағы мен турнир өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Республика күніне орай ұйымдастырылған іс-шара "Ұлттық мұра – ұрпаққа аманат" деп аталды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, оған дипломаттар, қытайлық және қазақстандық студенттер, білім беру және өнер салаларының өкілдері, сондай-ақ Бейжің тұрғындары қатысты.

"Іс-шараны Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінің қолдауымен Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығы, Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясы және Қазақстан Республикасының Тоғызқұмалақ спорты федерациясы ұйымдастырды", – делінген хабарламада.

Турнирге 32 ойыншы, оның ішінде екі қазақстандық қатысты.

Жарыс қорытындысы бойынша 13 жастағы қазақстандық жасөспірім бірінші орынды жеңіп алды. Ал екінші және үшінші орындарды Бейжіңдегі Орталық ұлттар университетінің қытайлық студенттері иеленді. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталды.

Сонымен қатар іс-шара аясында Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығы мен Қазақстан Республикасының Тоғызқұмалақ спорты федерациясы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат Қытайда тоғызқұмалақ ойынын кеңінен насихаттауды, сондай-ақ бірлескен мәдени, білім беру және спорттық іс-шаралар өткізуді көздейді.

Бұған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев отандастарын ұлттық мереке – Республика күнімен құттықтаған болатын. Мемлекет басшысы бұл мерекенің айрықша маңызға ие екенін, оның сан ғасырлық қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыруын білдіретінін атап өтті. Сондай-ақ шет мемлекеттердің басшылары Қазақстан халқын Республика күнімен құттықтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Мбаппенің дублі &quot;Реалға&quot; &quot;Барселонаны&quot; жеңуге көмектесті: маусымдағы алғашқы &quot;Эль-Класико&quot; қалай өтті?
11:40, Бүгін
Мбаппенің дублі "Реалға" "Барселонаны" жеңуге көмектесті: маусымдағы алғашқы "Эль-Класико" қалай өтті
Турнир, Алматы, БАҚ өкілдері
11:54, 22 маусым 2025
Алматыда БАҚ өкілдері арасында футболдан республикалық турнир өтті
Валяние войлока, войлочное искусство, войлок, войлоковаляние, войлочные изделия, изделия из войлока
15:09, 27 қазан 2025
Қызылордада көне киіз басу дәстүрі жаңғырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Барыс&quot; - &quot;Автомобилист&quot;
13:29, Бүгін
"Барыс" сообщил информацию по травмированным игрокам в день игры с "Автомобилистом"
Чемпионат мира по борьбе
13:18, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: Нурсултан Турсынов лишился шанса на золотую медаль в Астане
Тренер сборной Казахстана U 19 Бахыт Сарсекбаев празднует выход в финал Владислава Саможонова
13:10, Бүгін
Чемпионат мира по боксу: у Казахстана два финалиста, у России и Узбекистана по четыре
Рыбакина и Путинцева в матче за сборную Казахстана
12:58, Бүгін
Казахстанское дерби Рыбакина – Путинцева может случиться на WTA 500 в Сеуле
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: