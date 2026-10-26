Мемлекет басшысы Республика күніне орай құттықтау жолдаған шет мемлекеттердің басшыларына алғыс айтты
2026 жылдың 26 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі берген ресми ақпаратқа сай, мемлекет басшысы бұл туралы X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазып, Қазақстанның ұлттық мерекесіне орай жолданған жылы лебіздер мен ізгі тілектер үшін ризашылығын жеткізді.
"Республика күніне орай жолдаған риясыз құттықтаулары мен жылы лебіздері үшін барлық мемлекеттер және үкіметтер басшыларына, сондай-ақ ірі халықаралық ұйымдардың жетекшілеріне алғыс айтамын. Егемен елімізге арнаған ізгі тілектеріңізді халқымыз ризашылықпен қабылдады", – деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, Қазақстанда жыл сайын 25 қазанда Республика күні атап өтіледі. Бұл – еліміздің ұлттық мерекесі.
1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылдады. Бұл тарихи құжат Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуына негіз қалады.
Республика күні елдің егемендігі мен мемлекеттілігінің маңызды нышаны саналады. Осы мерекеге орай Қазақстанға бірқатар шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілері құттықтау жолдады.