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Қоғам

27 қазанда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

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Материалда 2026 жылғы 27 қазанда күннің бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің бағамдарын ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 451,05 теңге, еуро – 504,95 теңге, рубль – 5,6 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448 теңге, сату бағамы – 455 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,32 теңге, сату бағамы – 5,52 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,6 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,4 теңге, сату бағамы – 509,8 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,49 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 453,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,5 теңге, сату бағамы – 509,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,40 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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