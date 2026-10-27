27 қазанда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 451,05 теңге, еуро – 504,95 теңге, рубль – 5,6 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448 теңге, сату бағамы – 455 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,32 теңге, сату бағамы – 5,52 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,6 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,4 теңге, сату бағамы – 509,8 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,37 теңге, сату бағамы – 5,49 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 453,7 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,5 теңге, сату бағамы – 509,7 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,40 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.