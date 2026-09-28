#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
441.88
503.61
5.24
Қаржы

28 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 12:33 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 28 қыркүйектің бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 441,88 теңге, еуро – 503,61 теңге, рубль – 5,24 теңге.

Астана

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 439 теңге, сату бағамы – 446 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 441,7 теңге, сату бағамы – 443,8 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,8 теңге, сату бағамы – 507,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,98 теңге, сату бағамы – 5,09 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 442,2 теңге, сату бағамы – 444,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,2 теңге, сату бағамы – 508,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,02 теңге, сату бағамы – 5,09 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:54, 23 қыркүйек 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:38, 16 қыркүйек 2026
16 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:42, 25 қыркүйек 2026
25 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Токаев, Рыбакина и Утемуратов на встрече в Акорде
13:16, Бүгін
Токаев наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Водное поло на Азиатских играх 2026
13:03, Бүгін
Мужская сборная Казахстана по водному поло разгромила Таиланд на Азиаде-2026
Стрельба из лука на Азиаде-2026
12:57, Бүгін
Казахстанские стрелки из лука выбыли из борьбы за медали Азиады-2026
Богданова замахивается в бою с узбечкой на АИ
12:55, Бүгін
Негодование узбекской боксёрши после поражения от Казахстана на Азиаде попало на видео
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: