28 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 441,88 теңге, еуро – 503,61 теңге, рубль – 5,24 теңге.
Астана
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 439 теңге, сату бағамы – 446 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 441,7 теңге, сату бағамы – 443,8 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,8 теңге, сату бағамы – 507,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,98 теңге, сату бағамы – 5,09 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 442,2 теңге, сату бағамы – 444,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,2 теңге, сату бағамы – 508,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,02 теңге, сату бағамы – 5,09 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.